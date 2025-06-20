Ему было всего 30 лет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Новоодесский городской совет.
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Что известно о Николае Топале
Николай Сергеевич Топал был солдатом. Мужчина принял свой последний бой 10 июня 2025 года. В Новоодесском городском совете выражают соболезнования родным и близким Героя.
Жизнь отважного воина трагически оборвалась в бою за мирное небо над Украиной. Его мужество, непоколебимая сила воли и верность Родине навсегда будут жить в памяти родных, друзей и всей общины. Неописуемая потеря. Вечная слава павшему воину,
– написали в горсовете.
Там также добавили, что о дате и времени прощания с воином сообщат дополнительно.
Отметим, что 10 июня в результате ранения в городе Николаевка Донецкой области погиб лейтенант Игорь Соляник. Защитник был командиром стрелкового взвода и отдал свою жизнь, мужественно выполнив воинский долг в бою за Украину.