Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Белоцерковский городской совет. С покойным попрощались в субботу, 14 июня.

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Что известно о погибшем

Игорь Соляник родился в 1995 году, служил командиром стрелкового взвода одной из воинских частей.

Лейтенант погиб из-за ранения 10 июня, находясь в городе Николаевка Краматорского района Донецкой области.

Наш воин был верен военной присяге на верность украинскому народу, мужественно выполнив воинский долг в бою за Украину, ее свободу и независимость,

– говорится в сообщении.

Напомним, недавно в Сумской области попрощались с 27-летним Андреем Бурбой, солдатом 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс". Он дважды возвращался на фронт после ранений, но погиб в Донецкой области в результате удара российского дрона-камикадзе.