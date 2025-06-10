Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Білоцерківську міську раду. З покійним попрощалися в суботу, 14 червня.
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Що відомо про загиблого
Ігор Соляник народився в 1995 році, служив командиром стрілецького взводу однієї з військових частин.
Лейтенант загинув через поранення 10 червня, перебуваючи в місті Миколаївка Краматорського району Донецької області.
Наш воїн був вірним військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок у бою за Україну, її свободу і незалежність,
– йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно на Сумщині попрощалися з 27-річним Андрієм Бурбою, солдатом 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс". Він двічі повертався на фронт після поранень, але загинув на Донеччині внаслідок удару російського дрона-камікадзе.