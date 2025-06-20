Йому було лише 30 років. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Новоодеську міську раду.

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Що відомо про Миколу Топала

Микола Сергійович Топал був солдатом. Чоловік прийняв свій останній бій 10 червня 2025 року. В Новоодеській міській раді висловлюють співчуття рідним та близьким Героя.

Життя відважного воїна трагічно обірвалося в бою за мирне небо над Україною. Його мужність, непохитна сила волі та вірність Батьківщині назавжди житимуть у пам’яті рідних, друзів і всієї громади. Невимовна втрата. Вічна слава полеглому воїну,

– написали у міськраді.

Там також додали, що про дату та час прощання з воїном повідомлять додатково.

Зазначимо, що 10 червня внаслідок поранення в місті Миколаївка Донецької області загинув лейтенант Ігор Соляник. Захисник був командиром стрілецького взводу та віддав своє життя, мужньо виконавши військовий обов’язок у бою за Україну.