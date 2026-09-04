Возле Энгельса 3 сентября расстреляли генерала Николая Варпаховича, командир 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии дальнего авиационного флота ВКС России. Он получил несколько пуль и находится в тяжелом состоянии в больнице. Подобные покушения на российской территории участились.

Спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в беседе с 24 Каналом, размышляя о том, будет ли впоследствии заявление от определенных украинских структур относительно их причастности к таким спецоперациям, как в случае с покушением на Варпаховича, выразил сомнение.

К каким преступлениям причастен Варпахович

рпедставитель УДА отметил, что "игра забывается, а результат остается". Варпахович, на которого было совершено покушение, был причастен к обстрелам гражданских объектов в Украине, в частности отвечал за ракетный удар по Умани 28 апреля 2023 года, в результате которого погибли 24 человека; отдавал приказ на атаку в Киеве детской больницы "Охматдет".

Результаты, как говорится, налицо в прямом смысле этого слова, учитывая, что одна из пуль попала в то, что называют лицом. Хотя у россиян это можно назвать совсем по-другому. Я не радуюсь смерти врага, я от нее ликую. Он совершил преступления против человечности, украинского народа, наших детей. За это должно последовать небесное наказание,

– подчеркнул Братчук.

Все пилоты российской авиации, которые обстреливают украинские города, совершают вылеты на своих стратегических бомбардировщиках, чтобы провести атаку на энергетику Украины, должны, как подчеркнул спикер УДА, чувствовать себя неспокойно и постоянно задумываться о том, вернутся ли они после своих вылетов домой.

Должны думать о том, что если они выйдут утром из своего дома, не останутся ли они на его пороге. Очень хорошо, что есть определенные силы в "службе Божьей", которые сегодня могут таким мечом от Украины наказывать этих преступников. Потому что ждать международного трибунала у меня нет времени, и я с этим не согласен. Я думаю так же, как и многие украинцы. Это то, о чем мы всегда говорим: за все в жизни нужно отвечать, особенно за убийства людей,

– подытожил Братчук.

Полная версия интервью с представителем УДА: смотрите в видео