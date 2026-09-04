Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук у розмові з 24 Каналом, розмірковуючи над тим, чи буде згодом заява від певних українських структур щодо своєї причетності до таких спецоперацій, як у випадку з замахом на Варпаховича, висловив сумнів.
До яких злочинів причетний Варпахович
Речник УДА зауважив на тому, що "гра забувається, а результат залишається". Варпахович, на якого був скоєний замах, був причетний до обстрілів цивільних об'єктів в Україні, зокрема відповідав за ракетний удар по Умані 28 квітня 2023 року, коли було вбито 24 людини; давав вказівку атакувати в Києві дитячу лікарню "Охматдит".
Результати, як кажуть, на обличчя в прямому сенсі цього слова, беручи до уваги, що одна з куль влетіла в те, що називають обличчям. Хоча у росіян там зовсім по-іншому це можна назвати. Я не радію смерті ворога, я від неї тішуся. Він вчинив злочини проти людяності, українського народу, наших діточок. За це кара небесна має наступати,
– наголосив Братчук.
Всі пілоти російської авіації, які обстрілюють українські міста, здійснюють вильоти на своїх стратегічних бомбардувальниках, аби атакувати енергетику України, мають, як підкреслив речник УДА, почувати себе неспокійно і постійно замислюватися над тим, чи повернуться вони після своїх вильотів додому.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Мають думати про те, що якщо вони вийдуть зранку зі своєї оселі, чи не залишаться на її порозі. Дуже добре, що є певні сили у "службі Божій", які сьогодні можуть таким мечем від України карати цих злочинців. Бо чекати міжнародного трибуналу я не маю часу і не згоден. Я думаю, як і багато українців. Це те, про що ми завжди говоримо: за все в житті треба відповідати, особливо за вбивства людей,
– підсумував Братчук.
Повна версія інтерв'ю з речником УДА: дивіться у відео