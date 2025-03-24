Зеленский официально назначил нового главу Киевской ОГА

Президент Украины подписал указ о назначении нового главы Киевской областной государственной администрации. Им стал Николай Калашник.

24 марта на сайте президента Зеленского появился указ о соответствующем назначении, передает 24 Канал.

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Калашник официально стал главой КОГА

Отметим, что еще 11 марта Кабинет министров Украины согласовал назначение Николая Калашника главой Киевской ОВА (ОГА). С 1 января он исполнял обязанности главы КОВА.

С 13 декабря 2024 года до 1 января 2025 года Калашник занимал должность первого заместителя председателя областной государственной администрации.

Калашник работал первым заместителем председателя Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации в 2020 – 2024 годах, а также временно исполнял обязанности главы этой администрации.

Николай Калашник отреагировал на указ Зеленского. Чиновник заявил, что для него – "большая честь и одновременно значительная ответственность – работать на благо Киевщины".

Калашник заверил, что в своей работе в первую очередь будет сосредотачивать усилия на обеспечении обороноспособности региона и поддержке ВСУ.

Чиновник перечислил свои задачи на новой должности. "Среди приоритетов – экономическое развитие, поддержка социальной сферы, создание комфортных условий для каждого жителя, восстановление разрушенной инфраструктуры и привлечения инвестиций", – рассказал он.