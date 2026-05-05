Из-за игнорирования заседаний: Тищенко принудительно приведут в суд

Нардеп Николай Тищенко неоднократно игнорировал судебные заседания по делу о незаконном лишении свободы и избиении экс-бойца спецподразделения ГУР Kraken. Поэтому на этот раз Шевченковский районный суд Днепра приказал применить принудительный привод депутата 14 мая.

Об этом в комментарии hromadske сообщили в Офисе генпрокурора.

Почему суд принял такое решение?

Напомним, что дело нардепа связано с незаконным содержанием и избиением бывшего военного спецподразделения ГУР Kraken Дмитрия Мазохи в Днепре. Сейчас суд изучает письменные доказательства стороны обвинения.

В прокуратуре также отметили, что из-за пропусков судебных заседаний на Тищенко уже накладывали штраф в размере 3 328 гривен, однако он и в дальнейшем не посещает заседания суда.

После очередной неявки прокурор обратился в суд с ходатайством о принудительном приводе Тищенко. Шевченковский районный суд Днепра признал причины его отсутствия неуважительными и принял решение принудительно доставить нардепа на следующее заседание, назначенное 14 мая.

Интересно! 26 февраля 2026 года нардеп Николай Тищенко присоединился к депутатской партии "Восстановление Украины", подавляющее большинство которой составляют представители бывшей политической силы "ОПЗЖ". Присоединение Тищенко фактически спасло партию от распада, поскольку из-за осуждения Анатолия Гунько за взяточничество она сократилась до 16 человек.

Какие детали дела Тищенко?

В сети обнародовали видео, на котором люди в балаклавах в Днепре удерживают гражданского мужчину, который гулял с младенцем, прямо на улице. Впоследствии появились кадры, на которых видно нардепа Николая Тищенко. Предполагали, что к инциденту была причастна охрана депутата. Инцидент произошел 20 июня около 13:45 на проспекте Яворницкого в Днепре.

В то же время Тищенко сообщил, что приехал в Днепр, чтобы проверить информацию о деятельности ботоферм и коллцентров, которые осуществляют мошеннические действия против украинцев.

Через несколько дней, 25 июня 2024 года нардеп получил подозрение по факту незаконного лишения свободы экс-военнослужащего.

В декабре того же года справа перешло в суд. Нардепу грозит до 5 лет лишения свободы. Судьи избрали меру пресечения для Тищенко в виде ночного домашнего ареста.

Впрочем уже 9 октября 2025 года меру пресечения смягчили, заменив арест оличным обязательством сроком на два месяца, до 9 декабря.