Зеленского просят посмертно присвоить звание Героя Украины Николаю Карпюку

Украинцы зарегистрировали петицию с просьбой посмертно присвоить звание Героя Украины бывшему политическому заключенному Кремля и военнослужащему Николаю Карпюку. Защитник пережил годы пыток в российских тюрьмах, а после освобождения вступил в ряды ВСУ и погиб в бою.

Соответствующая петиция была зарегистрирована 30 сентября на сайте президента Украины.

Что известно о петиции?

Инициатором обращения выступил Роман Сущенко. Петицию подала общественная организация "Платформа освобождения политзаключенных". Авторы предлагают удостоить погибшего воина звания Героя Украины и ордена "Золотая Звезда" за его исключительное мужество, борьбу за независимость государства и защиту Украины от российской агрессии.

Соучредителя УНА-УНСО задержали спецслужбы России в 2014 году, а через два года российский суд приговорил его к 22,5 годам лишения свободы.

Заключенный украинец не согласился с выдвинутыми против него обвинениями. Впоследствии правозащитный центр "Мемориал" признал его политическим заключенным.

Карпюк вернулся на родину в сентябре 2019 года в рамках обмена заключенными. После начала полномасштабной войны он в качестве добровольца вступил в ряды ВСУ. Военный погиб в бою 19 сентября 2026 года.

Николай Карпюк дважды заплатил чрезвычайно высокую цену за свою преданность Украине – сначала годами незаконного заключения и пыток в российской тюрьме, а после освобождения – собственной жизнью на фронте,

– отмечается в петиции.

Напомним, 25 сентября стало известно, что прощание с выдающимся украинцем состоялось в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве. Проститься с павшим защитником пришли его собратья, друзья, бывшие политзаключенные России и одноклассники. Знакомые Карпюка рассказали, что он погиб в бою на Запорожском направлении вместе с двумя сослуживцами.