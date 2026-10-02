Відповідна петиція 30 вересня була зареєстрована на сайті президента України.

Що відомо про петицію?

Ініціатором звернення виступив Роман Сущенко. Подала петицію громадська організація "Платформа звільнення політв'язнів". Автори пропонують відзначити полеглого воїна званням Героя України та орденом "Золота Зірка" за його виняткову мужність, боротьбу за незалежність держави та захист України від російської агресії.

Співзасновника УНА-УНСО затримали спецслужби Росії у 2014 році, а за два роки російський суд засудив його до 22,5 року ув'язнення.

Ув'язнений українець не погодився з висунутими проти нього звинуваченнями. Опісля правозахисний центр "Меморіал" визнав його політичним в'язнем.

Карпюк повернувся на батьківщину у вересні 2019 року в межах обміну ув'язненими. Після початку повномасштабної війни він як доброволець став до лав ЗСУ. Військовий поліг у бою 19 вересня 2026 року.

Микола Карпюк двічі заплатив надзвичайно високу ціну за свою відданість Україні – спочатку роками незаконного ув'язнення та катувань у російській в'язниці, а після звільнення – власним життям на фронті,

– наголошується в петиції.

Нагадаємо, 25 вересня стало відомо, що прощання з видатним українцем відбулося в Михайлівському Золотоверхому соборі у Києві. Попрощатися з полеглим захисником прийшли його побратими, друзі, колишні політв'язні Росії та однокласники. Знайомі Карпюка розповіли, що він загинув у бою на Запорізькому напрямку разом із двома побратимами.