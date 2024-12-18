Такого в истории страны еще не было: экс-президента Франции осудили по обвинению в коррупции

Кассационный суд Франции оставил в силе обвинительный приговор бывшему президенту Николя Саркози за коррупцию и торговлю влиянием. Ему назначено три года заключения.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на France24. В 2025 году Саркози снова предстанет перед судом, но по другому обвинению.

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Что известно о приговоре для экс-президента Франции

В издании отметили, что это первый случай в истории Франции, когда бывший президент получил реальный срок заключения. Ему назначено три года тюремного заключения, из которых два года условно, а один год заменен на домашний арест с электронным браслетом.

18 декабря апелляция Саркози была отклонена, и приговор стал окончательным.

Расследование установило, что экс-президент вместе со своим адвокатом Тьерри Эрзогой и бывшим помощником Генпрокурора Франции при Кассационном суде Жильбером Азибером были участниками "коррупционного пакта", по которому через адвоката Эрзога Саркози получал конфиденциальную информацию по расследованию, что касалось его лично.

За эти действия ему обещали помощь в трудоустройстве в Монако, для чего Саркози якобы встречался с князем Монако.

Адвокат Саркози заявил, что экс-президент вынужден будет выполнить решение суда и явится к судье для получения информации об условиях ношения браслета. Саркози планирует обжаловать решение Франции в Европейском суде по правам человека.

В 2025 году Саркози также предстанет перед судом по обвинению в том, что, по данным следствия, он получил деньги от покойного ливийского диктатора Муаммара Каддафи для незаконного финансирования своей президентской кампании 2007 года.