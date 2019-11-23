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      Никому не прощу, – Хомчак гарантирует увольнения из-за взрывов в Балаклее

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      Многие лишатся должностей, – начальник Генштаба про Балаклею / Минобороны

      Последние взрывы на складах боеприпасов в Балаклее, из-за которых погибли военнослужащие, стали результатом служебной халатности. За нее будут отвечать конкретные должностные лица.

      Расследование этой трагедии в Балаклее продолжается. Об этом сообщил начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью Укринформу.

      Знайте больше: Арсенал в Балаклее не представляет угрозы – командующий

      "Это был первый случай в Вооруженных силах, когда во время инцидента на складах боеприпасов погибли военные саперы. Хочу выразить соболезнования семьям людей, которые потеряли жизнь", – сказал он.

      Хомчак заверил, что последние события в Балаклее не имеют ничего общего с подрывами военных арсеналов, которые произошли в предыдущие годы. Начальник Генштаба напомнил, что участвовал в расследовании по всем тем арсеналам как главный инспектор Вооруженных Сил.

      Здесь был случай халатности тех, кто должен был контролировать и организовывать эту работу. Поэтому когда завершится расследование, гарантирую, многие лишатся своих должностей, а возможно, и уйдут из Вооруженных сил за то, что они это допустили,
      – отметил Хомчак.

      Он также добавил, что "никому не будет прощать таких случаев, потому что безнаказанность порождает только больший беспорядок и опасность".

      Взрывы в Балаклее: основное

      • На арсенале в Балаклее 15 ноября проводили плановое уничтожение остатков боеприпасов и их элементов. Эти боеприпасы нельзя было транспортировать.
      • В Минобороны отмечают, что происходило все в специально оборудованном для этого месте – котловане. Именно из-за утилизации прозвучало около 20 взрывов.
      • На месте погибли двое саперов: Дмитрий Мовчан и Денис Ярмак. Еще пятеро получили ранения. Их доставили в больницу. Впоследствии скончался еще один военный – Сергей Подуфалов.
      • Из-за взрывов на территории артиллерийской базы премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил начать срочную проверку.

      Крупнейшие взрывы на военных складах в Украине / Инфографика: 24 канал

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Жертвы Новости Украины Новости политики Вооруженные силы Украины Руслан Хомчак Взрыв Взрывы в Балаклее
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