Никому не прощу, – Хомчак гарантирует увольнения из-за взрывов в Балаклее
Последние взрывы на складах боеприпасов в Балаклее, из-за которых погибли военнослужащие, стали результатом служебной халатности. За нее будут отвечать конкретные должностные лица.
Расследование этой трагедии в Балаклее продолжается. Об этом сообщил начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью Укринформу.
Знайте больше: Арсенал в Балаклее не представляет угрозы – командующий
"Это был первый случай в Вооруженных силах, когда во время инцидента на складах боеприпасов погибли военные саперы. Хочу выразить соболезнования семьям людей, которые потеряли жизнь", – сказал он.
Хомчак заверил, что последние события в Балаклее не имеют ничего общего с подрывами военных арсеналов, которые произошли в предыдущие годы. Начальник Генштаба напомнил, что участвовал в расследовании по всем тем арсеналам как главный инспектор Вооруженных Сил.
Здесь был случай халатности тех, кто должен был контролировать и организовывать эту работу. Поэтому когда завершится расследование, гарантирую, многие лишатся своих должностей, а возможно, и уйдут из Вооруженных сил за то, что они это допустили,
– отметил Хомчак.
Он также добавил, что "никому не будет прощать таких случаев, потому что безнаказанность порождает только больший беспорядок и опасность".
Взрывы в Балаклее: основное
- На арсенале в Балаклее 15 ноября проводили плановое уничтожение остатков боеприпасов и их элементов. Эти боеприпасы нельзя было транспортировать.
- В Минобороны отмечают, что происходило все в специально оборудованном для этого месте – котловане. Именно из-за утилизации прозвучало около 20 взрывов.
- На месте погибли двое саперов: Дмитрий Мовчан и Денис Ярмак. Еще пятеро получили ранения. Их доставили в больницу. Впоследствии скончался еще один военный – Сергей Подуфалов.
- Из-за взрывов на территории артиллерийской базы премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил начать срочную проверку.
Крупнейшие взрывы на военных складах в Украине / Инфографика: 24 канал
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