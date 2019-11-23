Нікому не буду вибачати, – Хомчак гарантує звільнення через вибухи в Балаклії

Нещодавні вибухи на складах боєприпасів у Балаклії, через які загинули твоє військовослужбовців, стали результатом службової халатності. За неї відповідатимуть конкретні посадові особи.

Розслідування цієї трагедії, що сталася в Балаклії, триває. Про це повідомив начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних сил України генерал–лейтенант Руслан Хомчак в інтерв’ю Укрінформу.

Знайте більше: Арсенал в Балаклії не становить загрози – командувач

"Це був перший випадок у Збройних силах, коли під час інциденту на складах боєприпасів загинули військові сапери. Хочу висловити співчуття родинам людей, які втратили життя", – сказав він.

Хомчак запевнив, що останні події в Балаклії не мають нічого спільного із підривами військових арсеналів, які сталися у попередні роки. Начальник Генштабу нагадав, що брав участь у розслідуванні по всіх тих арсеналах як головний інспектор Збройних Сил.

Тут був випадок халатності тих, хто мав контролювати та організовувати цю роботу. Тому, коли завершиться розслідування, гарантую, багато хто позбудеться своїх посад, а можливо, й піде зі Збройних сил за те, що вони це допустили,

– наголосив Хомчак.

Він також додав, що "нікому не буде вибачати таких випадків, тому що безкарність породжує лише більший безлад і небезпеку".

Вибухи у Балаклії: основне

На арсеналі у Балаклії 15 листопада проводили планове знищення залишків боєприпасів та їхніх елементів. Ці боєприпаси не можна було транспортувати.

У Міноборони наголошують, що відбувалося все у спеціально обладнаному для цього місці – котловані. Саме через утилізацію пролунало близько 20 вибухів.

На місці загинули двоє саперів – Дмитро Мовчан і Денис Ярмак. Ще п'ятеро отримали поранення. Їх доправили у лікарні. Згодом помер ще один військовий – Сергій Подуфалов.

Через вибухи на території артилерійської бази прем'єр-міністр України Олексій Гончарук доручив почати термінову перевірку.



Найбільші вибухи на військових складах в Україні / Інфографіка: 24 канал