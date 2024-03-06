Вечером 6 марта стало известно об артиллерийском обстреле ТЦ в Никополе Днепропетровской области. В результате атаки здание вспыхнуло – на место выехали спасатели, – информирует 24 Канал со ссылкой на председателя ОВА Сергея Лысака и пресс-службу ГСЧС.

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Никополь после вражеской атаки

На ликвидацию последствий вражеской атаки понадобилось около шести часов. К операции привлекли 70 сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Враг нанес артиллерийский удар по гражданскому объекту на Днепропетровщине. Днем под вражеский обстрел в Никополе попало одно из складских помещений. Почти 6 часов понадобилось спасателям, чтобы ликвидировать пожар,

– говорится в сообщении.

Отмечают, что огонь распространился на площади 4 000 квадратных метров, но, к счастью, обошлось без пострадавших.

Спасатели тушат огонь в ТЦ в Никополе / Фото ОВА

"Пожар в торговом центре Никополя потушили. К ликвидации последствий от ГСЧС было привлечено 70 спасателей и 19 единиц пожарно-спасательной техники", – пишет Лысак и пресс-служба ГСЧС.

Ликвидация последствий вражеского обстрела в Никополе: смотрите видео ГСЧС

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