Ввечері 6 березня стало відомо про артилерійський обстріл ТЦ в Нікополі Дніпропетровської області. Внаслідок атаки будівля спалахнула – на місце виїхали рятувальники, – інформує 24 Канал з посиланням на голову ОВА Сергія Лисака та пресслужбу ДСНС.
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Нікополь після ворожої атаки
На ліквідацію наслідків ворожої атаки знадобилось близько шести годин. До операції залучили 70 співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Ворог завдав артилерійського удару по цивільному об’єкту на Дніпропетровщині. Удень під ворожий обстріл у Нікополі потрапило одне зі складських приміщень. Майже 6 годин знадобилося рятувальникам, аби ліквідувати пожежу,
– йдеться в повідомленні.
Зазначають, що вогонь поширився на площі 4 000 квадратних метрів, але, на щастя, минулося без постраждалих.
Рятувальники гасять вогонь в ТЦ у Нікополі / Фото ОВА
"Пожежу в торговельному центрі Нікополя загасили. До ліквідації наслідків від ДСНС було залучено 70 рятувальників та 19 одиниць пожежно-рятувальної техніки", – пише Лисак та пресслужба ДСНС.
Ліквідація наслідків ворожого обстрілу в Нікополі: дивіться відео ДСНС
Ворог не припиняє терор
- У Генштабі Збройних Сил України ввечері 6 березня повідомили, що за добу Росія завдала 5 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснивши 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та мирних населених пунктах.
- Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об'єкти інфраструктури.
- Зокрема, відомо, що вдень 6 березня російські окупанти атакували селище Борова Харківської області. Загарбники вдарили ракетою "Іскандер-М" по насаленому пункту. За попередньою інформацією, є один загиблий та сім поранених.
- Водночас російські військові вночі 6 березня атакували Суми безпілотниками типу "Шахед". Унаслідок влучання дронів є серйозні руйнування: один із дронів влучив посеред двору – тобто між багатоповерхівками. У будинку людей вибило вікна, пошкоджено кілька автівок.