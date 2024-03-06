Ввечері 6 березня стало відомо про артилерійський обстріл ТЦ в Нікополі Дніпропетровської області. Внаслідок атаки будівля спалахнула – на місце виїхали рятувальники, – інформує 24 Канал з посиланням на голову ОВА Сергія Лисака та пресслужбу ДСНС.

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Нікополь після ворожої атаки

На ліквідацію наслідків ворожої атаки знадобилось близько шести годин. До операції залучили 70 співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Ворог завдав артилерійського удару по цивільному об’єкту на Дніпропетровщині. Удень під ворожий обстріл у Нікополі потрапило одне зі складських приміщень. Майже 6 годин знадобилося рятувальникам, аби ліквідувати пожежу,

– йдеться в повідомленні.

Зазначають, що вогонь поширився на площі 4 000 квадратних метрів, але, на щастя, минулося без постраждалих.

Рятувальники гасять вогонь в ТЦ у Нікополі / Фото ОВА

"Пожежу в торговельному центрі Нікополя загасили. До ліквідації наслідків від ДСНС було залучено 70 рятувальників та 19 одиниць пожежно-рятувальної техніки", – пише Лисак та пресслужба ДСНС.

Ліквідація наслідків ворожого обстрілу в Нікополі: дивіться відео ДСНС

Ворог не припиняє терор