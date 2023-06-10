Из-за подрыва Каховской ГЭС просело железнодорожное полотно возле Никополя

Последствия российского теракта на Каховской ГЭС ощущаются далеко за пределами Херсона. Вблизи Никополя на Днепропетровщине просело железнодорожное полотно, из-за чего пришлось внести изменения в курсирование пригородных поездов.

Об этом сообщили в Укрзализныце. Для восстановления железнодорожного полотна понадобится 3 дня.

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Последствия просадки железнодорожного полотна

Железнодорожники, к счастью, быстро заметили просадку полотна, поэтому удалось избежать аварий. Однако из-за проседания пришлось внести коррективы в курсирование пригородных поездов по меньшей мере на 3 дня.



Просадка железнодорожного полотна возле Никополя / Фото Укрзализныци

Пригородные поезда в Никополь из Кривого Рога, Апостолова, Тимкова будут ездить только в Чертомлык. От Чертомлыка до Никополя будет курсировать бесплатный автобус.

На участке Чортомлык – Кривой Рог Укрзализныця назначила временный электропоезд отправлением из Чортомлыка в 19:30 и прибытием в Кривой Рог в 21:00. Соответственно отправление поезда Кривой Рог – Киев задержат на 50 минут для того, чтобы никопольцы успели пересесть с электрички на поезд.

Последствия подрыва Каховской ГЭС

6 июня Россия совершила теракт, приведший к одной из самых масштабных в XXI веке катастроф. Подрыв дамбы Каховской ГЭС привел к затоплению десятков населенных пунктов, из-за чего с правобережья Херсонской области эвакуировали более 3 тысяч человек и сотни животных.

Подрыв дамбы повлек за собой катастрофическое падение уровня воды в Днепре, из-за чего в ряде городов, получавших воду из водохранилища, есть проблемы с водоснабжением. Также воду уже не может получать Запорожская АЭС. Сейчас охлаждение энергоблоков осуществляется водой из пруда у станции – этого достаточно, пока энергоблоки работают в "холодном режиме".

Из-за того, что россияне не проводят эвакуации на оккупированном левобережье, там есть погибшие и пропавшие без вести. Больше всего от подтоплений пострадали Новая Каховка и Олешки.

В Минздраве предупреждают о рисках распространения инфекционных болезней, а Минобороны предупреждает южан о минной опасности, ведь вражеские боеприпасы хаотично разносит вода.

Разрушение дамбы приведет к катастрофе в Херсонской области и окажет колоссальное негативное влияние на климат. Под угрозой как уникальные заповедные территории, так и выращивание аграрной продукции, поскольку отсутствие орошения усложнит этот процесс.

Возобновление Каховской ГЭС после деоккупации всей Херсонщины обойдется Украине около 1 миллиарда евро. Строительство, наполнение водохранилища и восстановление Юга после трагедии может занять много лет.