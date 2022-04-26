Никто в мире не может чувствовать себя безопасно после действий России на ЗАЭС и ЧАЭС: обращение Зеленского

Мир не может чувствовать себя в безопасности, зная, какое количество ядерного оружия и атомных объектов есть в России. Президент Зеленский отметил, что отношение россиян можно было увидеть по их действиям на ЧАЭС и ЗАЭС.

Об этом глава государства рассказал в обращении вечером 26 апреля. В этот день – 36-я годовщина трагедии на Чернобыльской АЭС.

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В этом году мало просто вспомнить о трагедии на ЧАЭС, – президент

Каждый год мы вспоминаем страшную катастрофу в истории человечества, однако в этом году мало просто вспомнить о Чернобыле и сказать слова благодарности героям-ликвидаторам. Мало вспомнить те выводы, которые каждое адекватное общество должно сделать, потому что в этом году Россия создала новые угрозы, которые могли бы превзойти даже страшную трагедию,

– подчеркнул глава государства.

Президент напомнил о ночи 4 марта, когда российские танки обстреливали Запорожскую АЭС и возник пожар. Военные знали, по какому объекту ведут огонь, но у них был приказ. Зеленский заметил, что в ту ночь говорил со всеми мировыми лидерами, которые могли повлиять на Россию.

Глава государства подчеркнул: если бы мир не проснулся той ночью, то о Чернобыле сегодня никто бы не вспоминал, ведь была бы гораздо более страшная катастрофа.

Зеленский напомнил, что ликвидацией аварии на ЧАЭС в 1986 году занимались не только украинцы, но и белорусы, россияне и другие. Все они должны помнить об той катастрофе. Однако ракеты оккупантов продолжают летать над блоками наших АЭС.

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Русские обустраивали позиции там, где нельзя даже стоять

Чернобыльскую зону они использовали в качестве плацдарма: обустраивали на земле позиции, на которой запрещено даже стоять. Они гоняли техникой там, где захоронены радиационные отходы,

– объяснил президент.

Глава государства рассказал обо всех преступлениях, совершенных в зоне отчуждения. Только благодаря профессионализму рабочих АЭС удается спасать Европу от катастрофы. Зеленский наградил работников смены на ЧАЭС, которым пришлось столкнуться с российской оккупацией.

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Смотрите обращение президента Зеленского: