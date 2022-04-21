Никто не может остановить Путина, только поражение, – Шендерович
21 апреля 2022 , 20:58Читати новину українською
Россия во главе с Владимиром Путиным цинично продолжает войну против Украины. Главу Кремля почти невозможно сейчас остановить.
Только поражение может на него повлиять. Такое мнение в эфире 24 канала высказал российский писатель Виктор Шендерович.
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"Украина платит за войну на истощение"
Возможен вариант, по словам Шендеровича, что в войну вступит Организация Североатлантического договора.
Никто его (Путина – 24 канал) не может остановить, кроме такого поражения, чтобы он не мог продолжать войну,
– подчеркнул Шендерович.
"Или НАТО вступит. Ведь за войну на истощение платит Украина человеческими жизнями и разрушениями", – заметил писатель.
Полная трансляция с Виктором Шендеровичем: смотрите видео