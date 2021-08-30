Об этом в эфире 24 канала рассказал журналист-расследователь Дмитрий Гнап. По его словам, самого депутата не зафиксировали как виновника ДТП, ведь водителем сделали помощника Трухина.
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Есть ли шанс на справедливый приговор
Журналист-расследователь считает, что немало резонансных ДТП с нардепами остаются безнаказанными. Уголовные дела с участием чиновников и их детей просто продают.
"В этой истории уже вместо Трухина записали его помощника водителем. Будьте уверены, что заметание следов уже началось. В этой истории, к счастью, обошлось без смертельных жертв. Я думаю, что через неделю общество и медиа уже забудут об этой ситуации. Следовательно, никто не понесет заслуженного наказания", – уверен Гнап.
Медийщик заметил, что изучал немало похожих случаев. Именно поэтому оптимистичного прогноза в ДТП нет.
Пострадавший на месте аварии / Скриншот с видео Kyiv Live
Гнап сравнил ДТП с аварией с участием Дыминского
По словам Гнапа, авария с Трухиным частично напоминает историю с известным политиком Петром Дыминским. Чиновник тоже совершил аварию, однако в ней уже были жертвы – погибла женщина.
Тогда Дыминский сделал своего помощника козлом отпущения. Не всеми обстоятельствами, но чем-то напоминает эту историю,
– подчеркнул журналист-расследователь.
Есть фото- и видеодоказательства
Медийщик отмечает, что на кадрах с места происшествия очень хорошо видно нардепа от "Слуги народа". Более того, 23 августа 2021 года депутат появлялся на мероприятиях в той же одежде.
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"За несколько часов до того, он именно в таком облачении принимал участие в торжествах по случаю поднятия госфлага в Полтаве. Видно, что у Трухина был такой же вид. Был одет так же. В темно-синий костюм, белую рубашку и имел черную сумку на плече", – рассказал медийщик.
Трухин и председатель Полтавской облгосадминистрации / Фото пресс-службы ПОГА
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Что известно об Александре Трухине
- Трухин в 2014 году уже пытался стать народным депутатом Украины, однако голосов не набрал. Был самовыдвиженцем.
- В 2015 году был избран депутатом Полтавского облсовета от "Блока Петра Порошенко".
- Депутатом от "Слуги народа" Трухин является с 2019 года.
- Нардеп является председателем ячейки партии "Слуга народа" в Полтавской области.