Об этом в эфире 24 канала рассказал журналист-расследователь Дмитрий Гнап. По его словам, самого депутата не зафиксировали как виновника ДТП, ведь водителем сделали помощника Трухина.

К теме ДТП с участием нардепа Трухина: все что известно

Есть ли шанс на справедливый приговор

Журналист-расследователь считает, что немало резонансных ДТП с нардепами остаются безнаказанными. Уголовные дела с участием чиновников и их детей просто продают.

"В этой истории уже вместо Трухина записали его помощника водителем. Будьте уверены, что заметание следов уже началось. В этой истории, к счастью, обошлось без смертельных жертв. Я думаю, что через неделю общество и медиа уже забудут об этой ситуации. Следовательно, никто не понесет заслуженного наказания", – уверен Гнап.

Медийщик заметил, что изучал немало похожих случаев. Именно поэтому оптимистичного прогноза в ДТП нет.



Пострадавший на месте аварии / Скриншот с видео Kyiv Live

Гнап сравнил ДТП с аварией с участием Дыминского

По словам Гнапа, авария с Трухиным частично напоминает историю с известным политиком Петром Дыминским. Чиновник тоже совершил аварию, однако в ней уже были жертвы – погибла женщина.

Тогда Дыминский сделал своего помощника козлом отпущения. Не всеми обстоятельствами, но чем-то напоминает эту историю,

– подчеркнул журналист-расследователь.

Что известно о ДТП с Дыминским? В 2017 году автомобиль из кортежа известного бизнесмена Петра Дыминского попал в ДТП во Львовской области. В аварии погибла молодая женщина. Руководитель охраны Дыминского заявил, что был за рулем, хотя экспертиза этого не обнаружила. Сам Дыминский сейчас скрывается в Греции.

Есть фото- и видеодоказательства



Медийщик отмечает, что на кадрах с места происшествия очень хорошо видно нардепа от "Слуги народа". Более того, 23 августа 2021 года депутат появлялся на мероприятиях в той же одежде.

Стоит прочитать "Слуга народа" Трухин в прямом эфире назвал Уманского ошибкой и алкоголиком

"За несколько часов до того, он именно в таком облачении принимал участие в торжествах по случаю поднятия госфлага в Полтаве. Видно, что у Трухина был такой же вид. Был одет так же. В темно-синий костюм, белую рубашку и имел черную сумку на плече", – рассказал медийщик.



Трухин и председатель Полтавской облгосадминистрации / Фото пресс-службы ПОГА

Дмитрий Гнап о ДТП на въезде в Киев: смотрите видео

Что известно об Александре Трухине