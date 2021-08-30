Про це в ефірі 24 каналу розповів журналіст-розслідувач Дмитро Гнап. За його словами, самого депутата не зафіксували як винуватця ДТП, адже водієм зробили помічника Трухіна.

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Чи є шанс на справедливий вирок

Журналіст-розслідувач вважає, що чимало резонансних ДТП із нардепами залишаються безкарними. Кримінальні справи за участю високопосадовців та їхніх дітей просто продають.

"У цій історії вже замість Трухіна записали його помічника водієм. Будьте впевнені, що замітання слідів уже почалося. У цій історії, на щастя, обійшлося без смертельних жертв. Я думаю, що через тиждень суспільство та медіа вже забудуть про цю ситуацію. Відтак, ніхто не понесе заслуженого покарання", – певен Гнап.

Медійник зауважив, що вивчав чимало схожих випадків. Саме тому оптимістичного прогнозу у ДТП немає.



Постраждалий на місці аварії / Скриншот із відео Kyiv Live

Гнап порівняв ДТП з аварією за участю Димінського

За словами Гнапа, аварія із Трухіним частково нагадує історію з відомим політиком Петром Димінським. Чиновник теж скоїв аварію, проте у ній уже були жертви – загинула жінка.

Тоді Димінський зробив свого помічника цапом-відбувайлом. Не всіма обставинами, але чимось нагадує цю історію,

– наголосив журналіст-розслідувач.

Що відомо про ДТП із Димінським? У 2017 році автомобіль із кортежу відомого бізнесмена Петра Димінського потрапив у ДТП на Львівщині. В аварії загинула молода жінка. Керівник охорони Димінського заявив, що був за кермом, хоч експертиза цього не виявила. Сам Димінський зараз переховується у Греції.

Є фото- та відеодокази

Медійник зауважує, що на кадрах із місця події дуже добре видно нардепа від "Слуги народу". Ба більше, 23 серпня 2021 року депутат з'являвся на заходах у тому самому одязі.

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"За кілька годин до того він саме в такому одязі брав участь в урочистостях із нагоди підняття держпрапора в Полтаві. Видно, що Трухін мав такий самий вигляд. Був одягнений так само. У темно-синій костюм, білу сорочку та мав чорну сумку на плечі", – розповів медійник.



Трухін та голова Полтавської облдержадміністрації / Фото пресслужби ПОДА

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