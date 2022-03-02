Никто и не пустит: в России рекомендуют воздержаться от поездок в страны, которые ввели санкции

Страна-агрессор рекомендует воздержаться от поездок своим гражданам в страны, которые ввели санкции против них за войну в Украине. Туроператорам запретят продавать туры в эти страны.

Россия с опозданием решила "реагировать на опережение" и призвать своих граждан не ехать в страны Запада, как сообщают российские СМИ. Причина же банальна – их просто туда никто не пустит.

Заметьте В Канаде поддержали отмену виз для украинцев

Стоит таки заметить, что небо для России закрыли почти все страны Европы, США и Канада. Кроме того, ряд стран выступил за то, чтобы не выдавать визы россиянам.

Тем временем страна-агрессор тешит себя тем, что закрывает свое небо для самолетов, которые и так не будут туда летать и просит граждан не ехать туда, куда их никто не пустит.

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