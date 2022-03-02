Росія із запізненням вирішила "реагувати на випередження" і закликати своїх громадян не їхати до країн Заходу, як повідомляють російські ЗМІ. Причина таки банальна – їх просто туди ніхто не пустить.

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Варто таки зауважити, що небо для Росії закрили майже усі країни Європи, США та Канада. Крім того, низка країн виступила за те, щоб не видавати візи росіянам.

Тим часом країна агресорка тішить себе тим, що закриває своє небо для літаків, які й так не будуть туди літати й просить громадян не їхати туди, куди їх ніхто не пустить.

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