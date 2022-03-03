Никто не радуется войне: как живет оккупированный Луганск после проваленного "блицкрига" Путина

Непроходящее чувство ужаса с той самой пятницы, когда экстренно, не дав опомниться, объявили эвакуацию. Чувство страха перманентное: такое, оказывается, бывает. Далее читайте в эксклюзивном блоге для 24 канала.

Ужас, который не исчезает

И после сравнения становится понятно, что даже события 2014 года не были так страшны, как все, что происходит сейчас. Как и у многих (я читаю об этом) есть надежда, что если сильно зажмуриться, все пройдет.

Стоит внимания Это война – до нашей победы

Если проснуться утром – ты снова вернешься в прежнюю жизнь, пусть далеко не идеальную, но более понятную и привычную, чем тот ужас, который окружает нас сейчас.

Город-призрак

Луганск сейчас до невозможности пуст. Кое-где на рынках торгуют старики и непризывного возраста мужчины – счастливчики в нынешние времена. Закрыты привычные мясные и молочные модули, где работали мужчины того же возраста 18 – 55: грузчики, мясники, продавцы.

Есть основные продукты, это важно, но есть дефицит масла, муки, соли, дешевых круп, питьевой воды. С водой интересно. Воду возили мужчины призывного возраста, которые перестали ездить из-за мобилизации. Люди ходят за водой в ближайшие точки и носят воду в бутылках. На многих точках красноречивые надписи "Воды нет".

Закрыты магазины бытовой техники, сервисные центры, шиномонтаж, строительные магазины, магазины автомобильных запчастей – вотчина мужчин.

Луганск стал городом женщин, стариков и детей. Женщины суетливо и быстро перемещаются по городу с сумками продуктов, они ходят полупустыми магазинами и спешат засветло вернуться домой.

Только дети чувствуют себя свободно в городе – у них бессрочные и удивительные каникулы. Мальчишки катаются на велосипедах весной и прыгают на скейтах там, где еще неделю назад стоял автобус для эвакуированных.

Охота на "пушечное мясо"

По городу ездит мало машин, но много военной техники. Стало гораздо больше людей в военной форме. Город стал очень тихим и безлюдным. С начала эвакуации во многих семьях прячут мужчин призывного возраста. Они сидят дома, уехали на дачи, отсиживаются у родственников, не берут телефон и общаются с миром через жен.

О важном Путин хочет легализовать оккупантов в Украине через ОДКБ

Никогда еще не было такой тишины в частном секторе. Город в выходные стал вымершим, тихим, настороженным. Кажется, что в каждом доме стоят за шторами и незамеченными смотрят на улицу, ожидая призыв в армию.

Очень много слухов и ложной информации. Очень много непроверенной информации и страхов. Нет радости от того, что война приобрела такой формат и идет так называемое "освобождение" российскими оккупантами всей Луганской области. Буквально все говорят о страхе боевых действий и ждут мира.

Обратите внимание – мнение Саакяна о том, что у РФ нет времени на долгую войну: смотрите видео

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!