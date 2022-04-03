Никто не скроется за абстрактным Путиным, – правозащитница о военных преступлениях в Украине

Россияне продолжают войну против Украины, ежедневно лишь добавляя себе все новые и новые военные преступления. Однако за это будет отвечать каждый, а не только президент государства-агрессора.

Об этом в эфире 24 канала заявила Александра Матвийчук – председатель правления Центра гражданских свобод. По ее словам, россияне не смогут "спрятаться" от правосудия, обвиняя лишь главу Кремля в войне в Украине.

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Правозащитница: преступники все равно предстанут перед судами

Правозащитница отметила, что для новой элиты России будет огромным соблазном все военные преступления "свалить" на нынешнее руководство государства-террористки. Мол, сказать, что обычные русские ни в чем не виноваты, потому что вообще не знали, что происходит.

Уголовная ответственность индивидуальна. Нельзя спрятаться за абстрактным Путиным,

– отметила Матвийчук.

Также она подчеркнула, что нельзя говорить о выполнении приказа, который был заведомо неправосудный. Международные суды все равно будут привлекать к ответственности тех людей, которые выполняли преступления своими руками.

Летчик, бомбивший драмтеатр в Мариуполе, возле которого было написано большими буквами "дети", будет отвечать. Он может что угодно рассказывать, но было очевидно, что это гражданский объект и даже если был приказ, он не должен был выполнять незаконный приказ. Александра Матвийчук Правозащитница

Также правозащитница отметила, что другой вопрос заключается в том, будет ли выдавать преступлений Россия. Это прежде всего зависит от того, какой будет на тот момент режим в России.

"Знаем, что авторитарные режимы падают и военные преступники предстают все равно перед судами", – уверена Матвийчук.

Правозащитница о военных преступниках: смотрите видео