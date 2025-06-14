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24 Канал Новости Украины Никто не в состоянии сломить волю, Зеленский показал первые разговоры воинов с родными после плена
14 июня, 15:59
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Никто не в состоянии сломить волю, Зеленский показал первые разговоры воинов с родными после плена

Ярослав Погончук

Украина и Россия провели уже четвертый за неделю обмен пленными. Некоторые из возвращенных воинов уже успели связаться с родными и не сдержали эмоций во время разговора.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Первые разговоры украинских воинов с родными после плена: смотрите видео

 