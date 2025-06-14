Никто не в состоянии сломить волю, Зеленский показал первые разговоры воинов с родными после плена

Украина и Россия провели уже четвертый за неделю обмен пленными. Некоторые из возвращенных воинов уже успели связаться с родными и не сдержали эмоций во время разговора.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского. Смотрите также Украина и Россия провели четвертый обмен пленными за неделю Какими были первые разговоры воинов с родными Первые разговоры украинских воинов с родными после плена: смотрите видео