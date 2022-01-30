Никто не знает, что сделает Путин, но все знают, на что он способен, – премьер Польши
Источник:El Mundo
Премьер-министр правительства Польши Матеуш Моравецкий в очередной раз объявил о полной поддержке Украины. Это произошло в интервью испанскому изданию.
И как раз перед визитом в Киев, запланированным на первую неделю февраля. Моравецкий пообещал украинцам адекватную поддержку перед угрозой российской агрессии.
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Моравецкий пообещал Украине поддержку в противостоянии с Кремлем
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на следующей неделе приедет в Киев. Тем временем на уик-энде в популярном испанском издании вышло большое интервью польского чиновника, в котором он сказал кое-что важное об Украине.
В частности:
- Что Польша предоставит Украине адекватную поддержку перед угрозой российской агрессии.
- Что безопасность Украины – это безопасность всей Европы, а мечта Путина – восстановление имперского могущества.
Никто не знает, что сделает президент России Владимир Путин, но все знают, что он способен сделать. Поэтому его следует остановить,
– убежден глава правительства Польши.
По его словам:
- Мир должен "не допустить дальнейших агрессивных действий России", которые могут "стать ужасом для всей Европы".
- Уже и так в последние годы Путин много "проверяет, сколько себе может позволить", "нарушает очередные границы" и тому подобное.
В итоге Моравецкий подчеркнул, что, несмотря на официальные заявления, Россия явно хочет совершить вторжение в Украину. Польша же предоставит Украине "адекватную угрозе поддержку".К слову, Моравецкий иронически упомянул и Германию.
- В частности, что та "наивно закрывает глаза" (это он так прокомментировал нежелание Берлина поставлять Украине оружие и не меньшее нежелание признавать энергетический шантаж Кремля).
- А заявления немецких властей о том, что "поставки оружия в зону конфликта" – плохая идея, назвал такими, которые "звучат не слишком серьезно в современных условиях".
А между тем:
- В Польше готовятся к "черному сценарию" российской агрессии и к миллиону украинских беженцев.
- Сейм же этой страны призвал страны НАТО и ЕС поддержать Украину из-за угрозы России.
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