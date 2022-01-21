Он считает, что сейчас очень легко подать политическое заявление. Об этом советник главы Офиса Президента рассказал в эфире авторской программы Сергея Лещенко "Что это было?"на 24 канале.

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Все дела закрыты, – Милованов

Милованов рассказал, что когда был министром, то на него подавали ряд политических заявлений. Однако вскоре дела закрывали.

"На меня никакого уголовного дела нет... Никто ничего не выиграл, все дела закрыты", – подчеркнул Милованов.

Справка. Тимофей Милованов занимал должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Политическая борьба

По его мнению, в Украине происходит политическая борьба:

одной стороны, иногда бывают несправедливые дела;

с другой – если кто-то хочет зарегистрировать дело, то это значительно легче сделать, чем в 1990-х годах.

В суде есть дело от Тимошенко

Советник главы ОП рассказал, что в суде есть дело о защите чести и достоинства от лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

"Делаю оценочное суждение – потом на меня за это подают в суды. Это гражданское дело", – добавил он.

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