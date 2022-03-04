Никто никуда не убежал, – Зеленский показал, что он в Киеве, на рабочем месте

Владимир Зеленский подчеркнул, что остается в Киеве. Он ответил всем тем, кто разгоняет бессмысленные фейки о его бегстве.

Глава государства показал в своем инстаграме, что находится на рабочем месте в столице. Соответствующее видео за 30 минут просмотрели почти миллион подписчиков.

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Зеленский: Мы работаем

"Добрый вечер. Каждые 2 дня появляется информация, будто я куда-то бежал – из Украины, из Киева, из офиса. Вот видите, я нахожусь здесь, на месте. Андрей Борисович здесь (Ермак, глава ОП – 24 канал). Никто никуда не убежал. Поэтому мы работаем. Мы любим побегать, но сейчас нет времени на разные кардиотренировки, поэтому работаем", – подчеркнул президент.

"Слава Украине", – далее сказал Зеленский. "Героям слава", – ответил ему Ермак.

Зеленский остается в Киеве: смотрите видео

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