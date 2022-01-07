Об этом в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" рассказал директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович. Тем не менее, такие настроения украинцев не означают конец карьеры старых политиков.
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"Украинец не хочет возвращения назад. Если мы говорим о новых и старых политиках, украинец говорит: "Да, сейчас политики неопытные, наломали дров, зашквары, скандалы в Верховной Раде, но к предыдущим мы не хотим возвращаться", – заверил Антипович.
Что будет со старыми политиками
Он назвал Юлию Тимошенко, Петра Порошенко и Юрия Бойко "высшей лигой в украинской политике".
У них будет своя поддержка, и никуда они не денутся. Я не говорю, что у них фанаты есть (кроме Юлии Владимировны и Петра Алексеевича), однако эти политики будут иметь поддержку, достаточно стабильную.
Несмотря на поддержку, развиваться этим политикам уже тоже некуда.
Как можно сменить Тимошенко, которая в политике 20 лет? Никак,
– подчеркнул Антипович.
Он подытожил, что в обществе возникает запрос на условно новых политиков, но с опытом. В качестве примера Антипович назвал Дмитрия Разумкова и Владимира Гройсмана – эти люди были на должностях и уже что-то делали.
Интересно Разумков будет подъедать рейтинг "слуг", и не только их, – политолог
Полное интервью с Алексеем Антиповичем: смотрите видео
К слову, президентский рейтинг в декабре
- Владимир Зеленский – 24,2%.
- Петр Порошенко – 13,7%.
- Юлия Тимошенко – 9,6%.
- Юрий Бойко – 9,2%.