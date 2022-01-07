Про це в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" розповів директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович. Попри це, такі настрої українців не означають кінець кар'єри старих політиків.

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"Українець не хоче повернення назад. Якщо ми говоримо про нових і старих політиків, українець каже: "Так, зараз політики недосвідчені, наламали дров, зашквари, скандали у Верховній Раді, але до минулих ми не хочемо повертатись", – запевнив Антипович.

Що буде зі старими політиками

Він назвав Юлію Тимошенко, Петра Порошенка та Юрія Бойка "вищою лігою в українській політиці".

Вони матимуть свою підтримку і нікуди не дінуться. Я не кажу, що в них фанати є (крім Юлії Володимирівни і Петра Олексійовича), однак ці політики матимуть підтримку, достатньо стабільну. Олексій Антипович Директор соціологічної групи "Рейтинг"

Попри підтримку, розвиватися цим політикам вже теж немає особливо куди.

Як можна змінити Тимошенко, яка в політиці 20 років? Ніяк,

– наголосив Антипович.

Він підсумував, що у суспільстві з'являється запит на умовно нових політиків, але з досвідом. Як приклад Антипович назвав Дмитра Разумкова та Володимира Гройсмана – ці люди були на посадах та вже щось робили.

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Повне інтерв'ю з Олексієм Антиповичем: дивіться відео



До слова, президентський рейтинг у грудні