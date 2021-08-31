"Никуда не полетят": США перед из Афганистана вывели из строя вертолеты и бронемашины

Соединенные Штаты 30 августа завершили операцию по выводу своих войск из Афганистана. Однако перед тем как окончательно покинуть захваченную талибами страну, они вывели из строя технику, которая останется там.

Непригодными для использования стали вертолеты и бронемашины, которые не удалось вывезти при эвакуации. Об этом во время пресс-конференции рассказал глава Центрального командования США Кеннет Маккензи.

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Вертолеты больше не полетят

Эти вертолеты больше не полетят, никто не сможет управлять ими. Этими автомобилями никто больше не сможет пользоваться,

– сказал генерал.

По его словам, разоружены или приведены в негодность 73 вертолета.

Такая же участь постигла примерно 70 бронемашин с усиленной противоминной защитой и 27 армейских внедорожников Humvee.

"Кроме этого, военные США вывели из строя систему ПРО, артиллерию и минометы, которые использовались для защиты аэропорта Кабула. Их нельзя будет использовать снова", – добавил представитель вооруженных сил Штатов.