"Эта война не знает границ": как немецкий пожарный приехал в Харьков помогать спасателям

Немецкий пожарный из Нюрнберга на протяжении нескольких месяцев помогает украинским спасателям в Харькове. Нильс Сал решил уехать на войну во время своего отпуска в Таиланде.

Когда пожарный увидел в новостях, что происходит в Украине, особенно в столице, решил, что не может просто отдыхать и смотреть на человеческие страдания. Об этом Нильс Сал рассказал в интервью журналистам.

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Как немецкий пожарный приехал из Таиланда в Харьков

Я увидел много человеческих страданий и почувствовал, что с моей квалификацией я не могу просто остаться и смотреть. Мне нужно что-то делать. Так что я решил завершить длительный отпуск и… поехать в Украину,

– вспоминает немецкий пожарный.

Также он поделился, что его семья была немного озабочена. Предлагали остаться в ЕС и, возможно, перевозить беженцам гуманитарку. Однако, Нильс Сал узнал, что в Украине очень нужны спасатели. Уже в марте он поехал в Харьков и присоединился к местной команде.

Нильс Сал с украинскими спасателями / Фото из "Голоса Америки"

Когда Нильс находился в Харькове, там было много обстрелов. Иногда детонации происходили очень близко от мужчины. У спасателей было много вызовов пожара преимущественно в ночное время. В основном именно на объекты гражданской инфраструктуры. В частности, школы, электростанции, больницы.

"Когда я ехал по городу было много разрушенных зданий. Очень заметно, что разрушены были именно напоминающие городскую инфраструктуру", – говорит Нильс. Он не боялся, что умрет, но всегда была мысль, что что-то может случиться.

Немецкий пожарный в Харькове / Фото из "Голоса Америки"

Нильс Сал работает со спасателями в Харькове / Фото из "Голоса Америки"

"Эта война не знает границ"

Также Нильс в Украине раздавал людям еду как волонтер и документировал военные преступления России. Немец делится, что его соотечественники к работе в Украине относились по-разному. Одни это очень ценили. Однако, в Германии также распространяется много дезинформации, возможно, из Кремля. Впрочем, пожарный уверяет, что это и его война.

Для меня эта война – это нечто общее. Война направлена против всего того, чего мы достигли после Второй мировой войны, двух мировых войн и Холокоста, война, которая подрывает Организацию Объединенных Наций, Всеобщую декларацию прав человека, а также всеобщую свободу, демократию, равенство. Эта война не знает границ,

– подытожил Нильс Сал.