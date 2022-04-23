Его устанавливают на крыше пластового выучного центра. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
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В Буче устанавливают оборудование для интернета Starlink
Отряд специального назначения Ninja Starlink Turtles прибыл в Бучу, чтобы на крыше Пластового школьного центра установить новенький Starlink,
– написал Федоров.
Он также пошутил, что ветер перемен в Буче настолько силен, что техникам приходится приматывать Starlink к себе. Так и появился специальный отряд Ninja Starlink Turtles.
Ninja Starlink Turtles устанавливает интернет в Буче / Фото с телеграма Михаила Федорова
Ninja Starlink Turtles устанавливает интернет в Буче / Фото с телеграма Михаила Федорова
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