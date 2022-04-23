Його встановлюють на даху Пластового вишкільного центру. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
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У Бучі встановлюють обладнання для інтернету Starlink
Загін спеціального призначення Ninja Starlink Turtles прибув до Бучі, щоб на даху Пластового вишкільного центру встановити новенький Starlink,
– написав Федоров.
Він також пожартував, що вітер змін у Бучі настільки сильний, що технікам доводиться примотувати Starlink до себе. Так і з'явився спеціальний загін Ninja Starlink Turtles.
Ninja Starlink Turtles встановлює інтернет у Бучі / Фото з телеграму Михайла Федорова
Ninja Starlink Turtles встановлює інтернет у Бучі / Фото з телеграму Михайла Федорова
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