Його встановлюють на даху Пластового вишкільного центру. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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У Бучі встановлюють обладнання для інтернету Starlink

Загін спеціального призначення Ninja Starlink Turtles прибув до Бучі, щоб на даху Пластового вишкільного центру встановити новенький Starlink,

– написав Федоров.

Він також пожартував, що вітер змін у Бучі настільки сильний, що технікам доводиться примотувати Starlink до себе. Так і з'явився спеціальний загін Ninja Starlink Turtles.



Ninja Starlink Turtles встановлює інтернет у Бучі / Фото з телеграму Михайла Федорова



Ninja Starlink Turtles встановлює інтернет у Бучі / Фото з телеграму Михайла Федорова

Нагадаємо, SpaceX дуже швидко відповіла на звернення міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова й надала термінали для підключення до супутникового інтернету компанії. В умовах повномасштабної війни Starlink є єдиним способом підключення до мережі у деяких українських містах. Про те, як розвивалася ситуація, читайте за посиланням.