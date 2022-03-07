Nissan готовится к полной остановке автозавода в Петербурге

Японский концерн Nissan Motor готовится к быстрой остановке производства автомобилей на своем заводе в Санкт-Петербурге. Кроме того, Nissan приостановил экспорт автомобилей в страну-агрессор.

Также в компании был создан фонд на сумму 2,5 миллиона евро для поддержки пострадавших в гуманитарном кризисе в Украине. Nissan пожертвует 1 миллион евро через фонд Красного Креста и другим некоммерческим организациям.

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Еще 1,5 миллиона евро Nissan также выделит для обеспечения финансовой устойчивости и постоянной поддержки сотрудников компании их семей, пострадавших от кризиса.

Что известно о заводе в Петербурге В Петербурге завод Nissan открылся в июне 2009 года. Предприятие выпускает модели X-Trail, Murano, Qashqai и Terrano.



В 2022 году мощность составляла 100 тысяч автомобилей в год. На заводе работало около 2 тысяч россиян.

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