Ниже пола упасть нельзя, – Кремль об отношениях с США после назначения Помпео

Отношения Москвы и Вашингтона вряд ли могут ухудшиться еще сильнее после увольнения Рекса Тиллерсона и назначения новым главой Госдепартамента США Майкла Помпео.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

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"Вряд ли можно упасть ниже пола. В этом плане опасаться чуть низшего ухудшения (отношений – "24") вряд ли приходится", – сказал Песков.

Представитель Путина отметил, что, тем не менее, всегда остается надежда на конструктивизм и трезвый подход во взаимоотношениях России и США.

Напомним, 13 марта президент США Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона и назначил новым главой Госдепа США Майка Помпео, возглавлявшего ЦРУ.