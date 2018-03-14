Ниже пола упасть нельзя, – Кремль об отношениях с США после назначения Помпео
Отношения Москвы и Вашингтона вряд ли могут ухудшиться еще сильнее после увольнения Рекса Тиллерсона и назначения новым главой Госдепартамента США Майкла Помпео.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".
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"Вряд ли можно упасть ниже пола. В этом плане опасаться чуть низшего ухудшения (отношений – "24") вряд ли приходится", – сказал Песков.
Представитель Путина отметил, что, тем не менее, всегда остается надежда на конструктивизм и трезвый подход во взаимоотношениях России и США.
Напомним, 13 марта президент США Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона и назначил новым главой Госдепа США Майка Помпео, возглавлявшего ЦРУ.
Источник: 24 Канал
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