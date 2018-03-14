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ПАРАЛІМПІАДА-2018 СТІВЕН ХОКІНГ ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ВОЛОДИМИР РУБАН

Нижче підлоги впасти не можна, – Кремль про відносини зі США після призначення Помпео

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Пєсков прокоментував відносини між РФ та США після призначення Помпео главою Держдепу
Пєсков прокоментував відносини між РФ та США після призначення Помпео главою Держдепу / Фото з відкритих джерел

Відносини Москви і Вашингтона навряд чи можуть погіршитися ще сильніше після звільнення Рекса Тіллерсона та призначення новим главою Держдепартаменту США Майкла Помпео.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає "Интерфакс".

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"Навряд чи можна впасти нижче за підлогу. У цьому плані побоюватися трохи нижчого погіршення (відносин – "24") навряд чи доводиться", – сказав Пєсков.

Речник Путіна зазначив, що, тим не менш, завжди залишається надія на конструктивізм і тверезий підхід у взаємовідносинах Росії та США.

Нагадаємо, 13 березня президент США Дональд Трамп звільнив Рекса Тіллерсона та призначив новим главою Держдепу США Майка Помпео, який очолював ЦРУ.

Теги: Новини політики Новини Росії Новини США Дональд Трамп Рекс Тіллерсон
Джерело: 24 Канал
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