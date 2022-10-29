Сотни домов остались без света: в Нижнем Новгороде загорелась подстанция

В российском Нижнем Новгороде 29 октября вспыхнула подстанция. Без света осталось около 300 домов.

Пожар произошел в Сормовском районе. Об этом рассказали в ряде российских СМИ, сообщает 24 канал.

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В Нижнем Новгороде горела электроподстанция

Приблизительно в 6:29 29 октября российские пожарные получили сообщение о возгорании электроподстанции. Она находится на улице Волжской, 11а.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение трансформатора с переходом огня на стоящее рядом административное здание. В трансформаторной подстанции происходило выгорание масла,

– сообщили в пресс-службе МЧС.

На место пожара также приехал пожарный поезд филиала Горьковской железной дороги. Интересно, что он прибыл только в 9:08, то есть практически через 1,5 часа после сообщения о возгорании.

Еще через час пожарные сообщили о ликвидации открытого пламени на общей площади 75 квадратных метров:

административное здание – 50 квадратных метров,

трансформатор – 25 квадратных метров.

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Сотни домов остались без света

К тушению возгорания привлекли 43 пожарных и 11 единиц техники. Погибших и пострадавших в результате инцидента не было.

Однако более 300 домов остались без света. В связи с пожаром на электроподстанции прокуратура приступила к проверке.

"Электропитание возобновлено. Причина пожара – неисправность трансформатора. Жертв нет", – позже сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Там добавили, что подачу тепла в жилые дома уже возобновили. В настоящее время продолжаются работы по возобновлению электроснабжения.

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