Низкий поклон нашим защитникам, они удерживают врага на подступах к городу, – мэр Харькова

Мэр Харькова Игорь Терехов подчеркнул, что враг хочет уничтожить город и попросил местных не выходить сейчас из укрытия. Он также поблагодарил украинских защитников, которые удерживают врага на подступах к городу.

Также Терехов попросил местных спуститься в укрытие, чтобы сохранить свою жизнь, ведь Харьков сейчас сильно бомбят.

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Мэр Харькова также поблагодарил всех военных и тероборону, которые защищают город от оккупантов.

Низкий поклон нашим защитникам, военным, которые сдерживают врага на подступах к городу. Большое спасибо вам, мои земляки, которые сейчас находятся в бомбоубежищах и подвалах, спасая свою жизнь,

– добавил Игорь Терехов.

Добавим, что уже несколько дней российские захватчики наносят разрушительные удары по Харькову. Уже пострадал ряд административных построек и жилых домов.

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