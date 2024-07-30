Напомним, в апреле 2024 года в соцсетях было опубликовано видео, на котором женщина в автобусе дает пощечины девочке. Соответствующее видео увидела мать девочки, которая узнала в бабушке няню. Она прекратила сотрудничество с женщиной.

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Пощечины ребенку в автобусе

В прокуратуре сообщили, что обвинительный акт в отношении няни за умышленные нанесения ударов по лицу ребенка, которые не повлекли телесных повреждений уже направлено в суд

Правоохранителям няня объяснила, что пощечины ребенку давала, чтобы не позволить ему уснуть. Об этом она якобы договорилась с 4-летней девочкой, с которой в тот день ехала в церковь,

– пишут правоохранители.

Теперь женщине грозит штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан, что равняется 850 гривен. Также суд может назначить общественные работы на срок до двухсот часов или исправительные работы на срок до одного года.

Няня в автобусе давала пощечины ребенку / Киевская прокуратура

К слову, недавно в сети вирусилось видео, на котором президент Турции Реджеп Эрдоган дает пощечину ребенку. Как утверждают СМИ, мальчик отказался целовать ему руку во время церемонии. После пощечины ребенок все же выполнил желание Эрдогана.