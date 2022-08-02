Японские истребители будут сопровождать самолет Пелоси

Визит Нэнси Пелоси в Тайвань очень не нравится Китаю. США и союзники готовятся обеспечить ее безопасность и предупредить любые военные действия Китая.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси вечером 2 августа должна прибыть в Тайвань, захватить который намерен Китай. США предпринимают все возможные меры безопасности для своего представителя и готовы реагировать на развитие событий.

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Пелоси будут сопровождать истребители

8 американских истребителей и 5 самолетов-дозаправщиков вылетели из военной базы США, расположенной в Окинаве. Об этом сообщают японские СМИ.

Согласно предположениям, они должны обеспечивать охрану периметра для обеспечения безопасности Нэнси Пелоси. Из базы они вылетели в 20:00 по местному времени.

Визит Пелоси на Тайвань: последние новости

Визит на Тайвань не был в списке официальных мероприятий в графике вояжа Нэнси Пелоси по странам Азии. Ее визит может носить неофициальный характер и дать Китаю сигнал, что цивилизованный мир не будет мириться с развертыванием еще одной войны против демократии.

В свою очередь Китай угрожает Тайваню нападением и заявил, что готов вытеснить борт с Нэнси Пелоси. США предпринимают все возможные меры по обеспечению безопасности своего представителя.

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