Пелоси посетила демилитаризованную зону на границе Южной и Северной Кореи

Нэнси Пелоси в рамках азиатского турне посетила демилитаризованную зону на границе Южной и Северной Кореи. Спикер сообщила, что встретилась там с американскими героями под командованием генерала Пола ЛаКамеры.

После своего исторического визита на Тайвань Пелоси отправилась в Южную Корею. Это предпоследняя остановка в азиатском турне спикера Палаты представителей США.

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Во время визита в Южную Корею Пелоси анонсировала посещение границы с КНДР.

Во время посещения демилитаризованной зоны и авиабазы Осан мы передали благодарность Конгресса и страны за патриотическую службу наших военнослужащих, стоящих на страже демократии на Корейском полуострове,

– сообщила спикер Палаты представителей США.

Детали визита Пелоси в Южную Корею

Находясь в Сеуле, Пелоси встретилась со спикером Национальной ассамблеи Южной Кореи, а также другими членами парламента.

Пелоси подчеркнула, что между США и Южной Кореей – сильная связь. Визит в Сеул это подтверждает. По словам Пелоси, страны – приверженны стабильности, укреплению безопасности, экономическому росту и демократическому управлению.

Далее Пелоси посетит Японию. Эта страна станет последней в легендарном азиатском турне спикера Палаты представителей США.

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