В Нью-Йорк поездом
На самом деле это объясняется очень просто – Верховная Рада переименовала поселок Новгородское. Поэтому теперь в Украине есть свой Нью-Йорк в Донецкой области.
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Постепенно открываем международное сообщение. Однако кто бы мог подумать, что за границу можно путешествовать, не покидая родную страну,
– заявили в Укрзализныце.
Откуда можно доехать в Нью-Йорк
- С Верхнеторецкого,
- Лозова,
- Изюма,
- Святогорского Лимана.
Что известно о переименовании поселка
- Нью-Йорк – это историческое название Новгородского. С 1982 года там была колония американского города. Президиум Верховной Рады Украинской ССР издал указ о переименовании поселка городского типа Нью-Йорк в Новгородское только в 1951 году.
- 2 июля 2021 года 301 нардеп проголосовал за то, чтобы вернуть поселку его историческое название.
- В США такому решению обрадовались и отметили, что это подтверждает наши тесные связи.