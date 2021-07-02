В Нью-Йорк поездом

На самом деле это объясняется очень просто – Верховная Рада переименовала поселок Новгородское. Поэтому теперь в Украине есть свой Нью-Йорк в Донецкой области.

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Постепенно открываем международное сообщение. Однако кто бы мог подумать, что за границу можно путешествовать, не покидая родную страну,

– заявили в Укрзализныце.

Откуда можно доехать в Нью-Йорк

С Верхнеторецкого,

Лозова,

Изюма,

Святогорского Лимана.

Что известно о переименовании поселка