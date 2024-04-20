Сообщается, что мужчина зашел в парк через дорогу от здания суда. По словам свидетелей, сначала он разбросал листовки, а потом вытащил что-то из рюкзака, облил себе голову жидкостью и поджег.

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Похоже, что был сторонником теории заговора

Как сообщает CBS News, после того, как у здания суда был ликвидирован пожар, который устроил мужчина, его доставили в ближайшую больницу. Полиция потушила пламя с помощью огнетушителей.

Департамент полиции Нью-Йорка идентифицировал мужчину как 37-летнего Макса Аззарелло из штата Флорида. По их данным он прибыл в Нью-Йорк всего несколько дней назад. Известно, что сейчас мужчина находится в "очень критическом" состоянии, однако он жив.

По данным правоохранителей, Аззарелло сначала зашел в парк, открыл сумку с книгами, а затем разбросал бумаги и брошюры. После этого он вылил себе на голову неизвестное вещество и поджег себя. Очевидцы утверждают, что мужчина горел несколько минут.

Четверо офицеров, которые прибыли на место инцидента, получили легкие ранения.

Мы знаем, что его машина была в Сент-Огастине, штат Флорида, 13 апреля. Так что, где-то между 13 и сегодняшним днем он прибыл. Мы разговаривали с членами семьи – они даже не знали, что он был в Нью-Йорке,

– говорят в полиции.

Правоохранители также рассказали на брифинге, что листовки, которые он разбросал перед тем, как поджечь себя, содержали информацию, которую определили как "теорию заговора".

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