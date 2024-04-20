Повідомляється, що чоловік зайшов до парку через дорогу від будівлі суду. За словами свідків, спершу він розкидав листівки, а потім витягнув щось із рюкзака, облив собі голову рідиною та підпалив.

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Як повідомляє CBS News, після того, як біля будівлі суду було ліквідовано пожежу, яку влаштував чоловік, його доправили до найближчої лікарні. Поліція загасила полум'я за допомогою вогнегасників.

Департамент поліції Нью-Йорка ідентифікував чоловіка як 37-річного Макса Аззарелло зі штату Флорида. За їхніми даними він прибув до Нью-Йорка лише кілька днів тому. Відомо, що наразі чоловік перебуває у "дуже критичному" стані, однак він живий.

За даними правоохоронців, Аззарелло спершу зайшов у парк, відкрив сумку з книгами, а потім розкидав папери та брошури. Після цього він вилив собі на голову невідому речовину та підпалив себе. Очевидці стверджують, що чоловік горів кілька хвилин.

Четверо офіцерів, які прибули на місце інциденту, отримали легкі поранення.

Ми знаємо, що його машина була в Сент-Огастіні, штат Флорида, 13 квітня. Отже, десь між 13 і сьогоднішнім днем ​​він прибув. Ми розмовляли з членами родини – вони навіть не знали, що він був у Нью-Йорку,

– кажуть у поліції.

Правоохоронці також розповіли на брифінгу, що листівки, які він розкидав перед тим, як підпалити себе, містили інформацію, яку визначили як "теорію змови".

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