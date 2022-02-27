В разных городах США устроили акцию в поддержку Украины: яркие фото

В Украине продолжается наращивание агрессии России. В поддержку нашего государства в городах США состоялись митинги.

Люди собрались в таких городах, как Атланта, Вашингтон и Нью-Йорк. Три дня подряд активисты выступают против агрессии государства-оккупанта.

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Пришло время сказать "нет"

Одна из протестующих рассказала, что последние 3 ночи не спала, как и ее друзья в Украине. Ведь они изготавливают самодельные бомбы, чтобы останавливать российские танки.

Я считаю, что сейчас весь мир должен объединиться. Сейчас настало время сказать "нет" и остановить одного человека, который держит в страхе весь мир,

– сказала активистка.

В центре Атланты десятки людей собрались на митинг "Стой с Украиной". Люди оделись в сине-желтые цвета украинского флага, а другие несли таблички с надписями "Молитесь за Украину" и "Украинцы объединяйтесь!" во время исполнения гимна нашего государства.



Протесты в Нью-Йорке / Фото Лидии Томкив



Сотни людей поддерживают Украину / Фото Лидии Томкив

Украина нуждается в поддержке мира

К акциям присоединились не только те, у кого родные или знакомые в Украине. Один из протестующих объяснил, что присоединился, потому что Украина нуждается в поддержке мира.

"Наши лидеры делают недостаточно. Я здесь, чтобы продемонстрировать поддержку правительства США, НАТО и всех союзников Украины относительно дальнейших действий", – сказал он.

Акции прошли и в Вашингтоне. Толпа устроила демонстрацию перед Белым домом. Протестующие поднимали украинские флаги или накидывали их на плечи, скандируя "Остановите Путина".

США поддерживают Украину

В поддержку Украины по всему государству здания засветились синим и желтым светом. Среди них были Нью-Йорк и Колорадо, а также ратуша Атланты.

"Мы гордимся тем, что размещаем цвета украинского флага на наш Капитолий, продолжая поддерживать и молиться за храбрых людей в это темное время", – сказал губернатор Колорадо Джаред Полис.

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Напомним, что для того, чтобы поддержать Украину, на акции протеста вышли жители Норвегии, Швейцарии, Турции, Чехии, Израиля, Германии, Франции и даже России.

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