Не отчаивайтесь, – нобелевская лауреат Алексиевич поддержала белорусов

Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич вместе с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской посетили премьеру фильма "Кураж" о протестах в Беларуси. Находясь в Берлине, она обратилась к белорусам со словами поддержки.

Белорусская писательница отметила, что протесты, которые начались в Беларуси после президентских выборов в августе 2020 года, навсегда останутся в истории и сознании белорусов.

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Она отметила, что "победа будет". По словам Алексиевич, это может произойти не так быстро, как хотелось бы.

Я бы хотела сказать: дорогие друзья, не отчаивайтесь. С нами произошло летом прошлого года самое главное: мы почувствовали, что мы – белорусы, мы – нация. Мы это сделали, поняли,

– подчеркнула белорусская писательница.

Алексиевич призвала белорусов готовиться к новому времени. Как объяснила писательница, белорусы уже победили в себе страх, рабство и угнетение.

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Что известно о Светлане Алексиевич? Это автор книг "У войны – не женское лицо", "Цинковые мальчики", "Чернобыльская молитва" (легла в основу сериала Чернобыль от HBO), "Время секонд хэнд". Осуждает российскую агрессию в Украине. Имеет украинские корни. В 2015 году стала лауреатом Нобелевской премии.

28 сентября Светлана Алексиевич выехала из Беларуси в Германию. Женщина сделала это из соображений безопасности, ведь раньше ее хотели арестовать как участницу Координационного совета. Только благодаря присутствию иностранных дипломатов не произошло.