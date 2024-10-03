Названы фавориты на Нобелевскую премию мира: кто в списке экспертов и букмекеров

Перед объявлением Нобелевской премии мира 11 октября эксперты выделяют несколько основных фаворитов. Среди них есть Агентство ООН по делам палестинских беженцев, Международный суд и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Об этом сообщает Reuters. Там отметили, что в 2024 году, ознаменованном войнами в Газе и Украине, комитет может сосредоточиться на гуманитарных организациях, которые поддерживают гражданских лиц, пострадавших от вооруженных конфликтов.

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Кто может получить Нобелевскую премию в 2024 году

Букмекеры рассматривают российского диссидента Алексея Навального и президента Украины Владимира Зеленского как потенциальных лауреатов.

Однако в соответствии с правилами, Навальный, умерший в феврале в колонии, не может быть награжден посмертно, а вероятность получения премии Зеленским является небольшой из-за войны, продолжающейся в Украине.

На фоне глобальных конфликтов и гуманитарных кризисов комитет, возможно, обратит внимание на БАПОР, которое выполняет ключевую роль в поддержке палестинских беженцев. Однако присуждение премии этой организации может вызвать споры из-за обвинений некоторых ее сотрудников в причастности к атакам на Израиль в 2023 году.

Также некоторые эксперты считают, что Нобелевскую премию мира может получить генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш за его усилия по укреплению международного миропорядка.

Существует также вероятность, что в этом году премию не вручат, что уже случалось 19 раз в истории.