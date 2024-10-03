Названы фавориты на Нобелевскую премию мира: кто в списке экспертов и букмекеров
Источник:Reuters
Перед объявлением Нобелевской премии мира 11 октября эксперты выделяют несколько основных фаворитов. Среди них есть Агентство ООН по делам палестинских беженцев, Международный суд и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Об этом сообщает Reuters. Там отметили, что в 2024 году, ознаменованном войнами в Газе и Украине, комитет может сосредоточиться на гуманитарных организациях, которые поддерживают гражданских лиц, пострадавших от вооруженных конфликтов.
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Кто может получить Нобелевскую премию в 2024 году
Букмекеры рассматривают российского диссидента Алексея Навального и президента Украины Владимира Зеленского как потенциальных лауреатов.
Однако в соответствии с правилами, Навальный, умерший в феврале в колонии, не может быть награжден посмертно, а вероятность получения премии Зеленским является небольшой из-за войны, продолжающейся в Украине.
На фоне глобальных конфликтов и гуманитарных кризисов комитет, возможно, обратит внимание на БАПОР, которое выполняет ключевую роль в поддержке палестинских беженцев. Однако присуждение премии этой организации может вызвать споры из-за обвинений некоторых ее сотрудников в причастности к атакам на Израиль в 2023 году.
Также некоторые эксперты считают, что Нобелевскую премию мира может получить генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш за его усилия по укреплению международного миропорядка.
Существует также вероятность, что в этом году премию не вручат, что уже случалось 19 раз в истории.
Что известно о Нобелевской премии
Нобелевская премия мира является одной из самых известных международных наград, ежегодно вручаемой за выдающиеся достижения в укреплении мира. Ее основал Альфред Нобель в конце XIX века.
Лауреатами этой премии становятся как отдельные личности, так и организации, которые сделали значительный вклад в решение международных конфликтов, защиту прав человека, разоружение и другие аспекты, способствующие миру.
Процесс присуждения премии является достаточно сложным и включает этапы выдвижения кандидатов, их рассмотрение Норвежским нобелевским комитетом и объявления лауреата.
Церемония вручения премии происходит в Осло, Норвегия, и сопровождается денежной наградой, размер которой меняется каждый год.