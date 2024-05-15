Владислав Косиняк-Камыш, глава Минобороны Польши, считает, что поляки должны получить Нобелевскую премию мира за их солидарность и помощь Украине после 24 февраля 2022 года. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Познани.

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Варшава нацелена на помощь Украине

Чиновник подчеркнул важность двусторонней поддержки, отметив, что Польша будет продолжать оказывать Украине гуманитарную и военную помощь. Он выразил благодарность общественным организациям и всем, кто присоединился к помощи, признавая их чрезвычайную роль в этой исторической миссии.

Это наш прагматический подход – это защита Польши, это укрепление восточного фланга НАТО. Чем больше побед будет иметь Украина, тем безопаснее будет Польша, и это является частью нашей стратегии безопасности,

– подчеркнул министр обороны.

Владислав Косиняк-Камыш отметил, что польская поддержка является безоговорочной и будет продолжаться, пока Украина будет нуждаться в помощи в своей борьбе за суверенитет. Он также отметил, что успехи Украины на поле боя способствуют укреплению безопасности не только Польши, но и всего европейского региона.

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