Такое мнение 24 каналу высказал экономист, исполнительный директор дискуссионного клуба Олег Пендзин, отметив, что объем продукции, которую Украина может поставлять на рынок Европы, значительно уменьшился. Даже при вступлении Украины в ЕС, наше место в европейском аграрном рынке может не иметь привилегий членства.

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Результат для Украины

По словам Пендзина, поляки "выдавили" из Брюсселя все, что хотели и даже больше, чем ожидали. Общий объем продукции, которую Украина может поставлять на европейский рынок в 2024 году меньше, чем в предыдущие годы.

Европейцы, под давлением польских аграриев, установили максимальный объем экспорта украинской аграрной продукции на уровне среднего значения, которое было достигнуто в 2022 – 2023 годах и во втором полугодии 2021 года. В 2024 году мы будем поставлять меньше на 100 миллионов евро,

– отметил экономист.

Что нужно польским аграриям

Украинская аграрная продукция для польского агрария, по словам Пендзина, была хорошим механизмом давления на Брюссель. Главная проблема польского агрария – зеленый курс, который провозгласил Европейский Союз. Этот курс предусматривает следующие изменения: уменьшение вдвое пестицидов и агрохимикатов, минус 10% посевных площадей фермера для обеспечения экологического разнообразия. Для поляков было важно его продлить или отменить.

Если мы вспомним, что польские аграрии – это фермерское хозяйство по размеру 10 гектаров, польский аграрий сидит на песчаных почвах, а украинский на черноземе, зарплата польского агрария 1600 долларов в месяц, а украинского – меньше средней в Украине, то надо понимать, кто является более конкурентно способным,

– объяснил экономист.

В результате, по словам Пендзина, фермерские хозяйства до 10 гектаров не будут проверяться, а большие хозяйства проверяться будут, но без штрафов.

Следующее требование поляков к ЕС – увеличение аграрных дотаций. 70% дохода европейского фермера – это дотации. Польские власти для своих аграриев, по словам экономиста, аргументируя это возмещением возможных убытков из-за украинской продукции на европейском рынке, предоставила аграриям около 150 миллионов евро.

По сути, поляки завоевали все, что хотели. В этой ситуации они сняли блокирование границ, потому что польские власти объявили приграничные зоны с Украиной объектами критической инфраструктуры, где, по польскому законодательству, нельзя осуществлять общественные акции протеста,

– отметил Пендзин.

Что будет дальше

Украина движется в Европейский Союз, по правилу которого не может быть никаких квот. То есть, по словам экономиста, когда Украина вступит в ЕС, экономические границы будут открыты. Однако от Брюсселя есть заявления о том, что сейчас страна, которая вступает в ЕС не будет сразу становиться полноценным его членом, будет система медленной интеграции.

Нам будут давать то, что будет согласовано с другими странами ЕС. Если польские и европейские аграрии будут против, мы дальше будем иметь ограничения по украинской продукции на европейском рынке,

– подчеркнул Пендзин.

Аграрные дотации тоже остаются болезненной темой для Украины. Министр аграрной политики ЕС заявил, что в случае вступления Украины в ЕС на дотации будут подпадать только фермерские хозяйства до 10 гектаров. Поэтому, по словам экономиста, нужно реалистично смотреть на украинское место в европейском аграрном рынке.

Однако стоит заметить, что Европа помогает Украине с аграрной продукцией. Например, Румыния строит автобан в Черновцы.

Я думаю, что поляки в близком времени почувствуют, что такое альтернатива продвижения своих грузов в ЕС через Румынию,

– добавил Пендзин.

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